Personlig assistent till extrajobb i Helsingborg
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba extra som personlig assistent i Helsingborg!
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Du kommer stötta en av våra kunder i Helsingborg med personlig omvårdnad, förflyttningar och aktiviteter. Du arbetar för att kunden skall uppnå högsta möjliga livskvalité genom att utgå från kundens behov och önskemål. Vi kräver ingen specifik vårdutbildning men det viktiga är att du har den kompetens som din kund efterfrågar och har behov av. Denna kund talar albanska och vi ser gärna att du har goda kunskaper i språket.
Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 30 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
har god fysik, du stöttar kunden med manuella förflyttningar
kan förstå och göra dig förstådd på svenska och albanska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Timanställning Tjänstgöringsgrad: Extra, arbetspass bokas in vid behov Startdatum: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Ali Begolli, Verksamhetschef, 010-130 32 90
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Varmt välkommen med din ansökan!
