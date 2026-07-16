Personlig assistent till ett yngre barn
Örnsköldsviks kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-16
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Är du påhittig, flexibel och trivs med att arbeta med barn och ungdomar? Då kan denna tjänst vara något för dig. Välkommen in med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent är din främsta uppgift att ge stöd och omsorg utifrån den enskildes assistansbeslut och upprättad genomförandeplan. Arbetet utförs med stor respekt för den assistansberättigades inflytande, delaktighet och självbestämmande. Dokumentation sker i social journal.
Du kommer att arbeta med ett barn fött 2017 med omfattande funktionsvariation som behöver dagligt stöd i sin vardag. Arbetsuppgifterna är varierande och utförs främst i hemmet. Barnet bor växelvis hos sina föräldrar, vilket innebär att du behöver kunna pendla mellan föräldrahemmen inom centrala delarna av Örnsköldsvik. Ena hemmet ligger inom en radie av ca 7km från stadskärnan och det går ej att förlita sig på lokaltrafiken kvällar och helger.
Stödet omfattar bland annat daglig omvårdnad såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, lek och aktivering – med målet att barnet ska kunna leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.
En viktig del av arbetet är även medicinsk omvårdnad, där du ansvarar för sondmatning och medicinering enligt fastställda scheman. Du får en grundlig introduktion och utbildning i samtliga moment.
Då barnet är infektionskänsligt och använder medicinsk utrustning är hygien och renlighet av högsta prioritet, både vad gäller din egen hygien och barnets omgivning. För att säkerställa en djurfri och säker miljö är det ett krav att du är rökfri och inte har med dig pälsdjurshår på kläderna
Tjänsten är på 100 % och innebär arbete dag, kväll, helg samt journatt. Sedan hösten 2025 tillämpas verksamhetsanpassade scheman (VAS), vilket ger möjlighet till heltid inom Örnsköldsviks kommun.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska eller har utbildning från barn- och fritidsprogrammet, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som visar lyhördhet, respekt och trygghet i mötet med både barnet och dess familj.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av vård och omsorg, gärna med kunskap inom sondmatning, medicinering, epilepsi, andningshjälpmedel eller förflyttningshjälpmedel.
Har erfarenhet av medicinsk omvårdnad (t.ex. sond/PEG), vilket är meriterande.
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna följa instruktioner och dokumentera korrekt.
Är lyhörd och kan anpassa dig efter barnets dagsform samt efter respektive förälders rutiner och önskemål.
Är strukturerad och noggrann, med förmåga att hantera dokumentation och medicinska rutiner korrekt.
Trivs med fasta rutiner och har hög arbetsmoral.
Har ett starkt fokus på hygien.
Körkort behörighet B och tillgång till egen bil är meriterande för att underlätta transport till arbetsplatsen.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och Intervjuer kan komma att ske löpande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Jennie Dau 0660-88000 Jobbnummer
10004555