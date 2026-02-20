Personlig assistent till en ung man i Sandviken
2026-02-20
Jag är en kille i 30-års åldern som söker dig som är intresserad av att arbeta som personlig assistent till mig. Mina absoluta favoritintressen är bowling och musik. Jag stortrivs på min dagliga verksamhet med fin kamratskap och roliga och utvecklande aktiviteter. I kommunikationen med mig används tecken som stöd samt bildkommunikation som komplement.
Du som söker:
Som personlig assistent till mig bör du vara en trygg, ansvarsfull och lyhörd person. Jag söker någon som tycker om att jobba med människor och som vill vara med och göra min vardag meningsfull. Du är glad , positiv ,ordningsam och kan ta egna initiativ och är flexibel både när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Vi ser det som en merit att du är utbildad undersköterska eller har annan relevant erfarenhet men vi lägger störst vikt på personlig lämplighet. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av tecken som stöd är meriterande, annars får du lära dig här hos mig.
Du som söker är fullvaccinerad mot Covid-19.
Om jobbet: Jag söker en eller två personer som kan arbeta vid behov. Arbetstiderna är förlagda på hela dygnet vardag som helg. På natten har du vilande jour i mitt hem.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund, Stockholm och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan.
Det kan vara just dig vi söker! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
A-Assistans Leimir AB (org.nr 556637-8963), http://a-assistans.se
A-Assistans Sandviken Jobbnummer
9753449