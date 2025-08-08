Personlig assistent till en ung kvinna, Göteborg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-08-08
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund i Göteborg. Vad innebär den här tjänsten?
Du kommer ge stöd till en 20-årig tjej med ryggmärgsbråck, arbetstiderna är på vardagskvällar och helger. Din arbetsuppgift är att stödja tjejen med personlig omvårdnad som att äta, med påklädning och med hygien som dusch och toalettbesök. Och även ge stöd under fritidsaktiviteter. På fritiden tycker tjejen väldigt mycket om att sminka sig, måla naglarna och lyssna på musik. Det finns en katt i hemmet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
är ansvarstagande, lugn och trygg
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
har erfarenhet som personlig assistent eller liknande
tål pälsdjur
erfarenhet av RIK-ning är ett stort plus
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: Deltid
Arbetstider: Vardagar kl. 14-20
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Rekryteringsspecialist Madeleine Jönsson 010-130 32 49
Verksamhetschef Sara Lindstrand 010-130 36 15
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249 Jobbnummer
9450255