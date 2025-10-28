Personlig assistent till en man i Uppsala
2025-10-28
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Om rollen
Vi söker en dedikerad personlig assistent för att stödja en man boende i Uppsala. I denna roll kommer du att vara ansvarig för att underlätta vardagliga aktiviteter och säkerställa en smidig och komfortabel tillvaro. Arbetsuppgifterna inkluderar assistans med personlig hygien, hushållssysslor, och eventuell administrativ hjälp.
Ansvarsområden
• Hjälpa till vid personlig hygien och klädsel.
• Assistans vid matlagning och städning.
• Administrativ hjälp såsom tidsbokningar och ärenden.
• Övervakning av medicinering och hälsa.
Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande.
• Utbildning inom vård och omsorg är ett plus.
• Förmåga att arbeta självständigt samt i team.
• God kommunikationsförmåga och lyhördhet.
• Flexibilitet och problemlösningsförmåga.
Kunskap och färdigheter
• Svenska (flytande i tal och skrift) är ett krav.
• Förståelse för integritet och respekt inom vårdrelaterade yrken.
• Tekniska färdigheter för enklare administration.
• Förmåga att vara empatisk och stödjande.
Plats
Positionen är stationerad i Uppsala, Sverige. Det förväntas att personen som anställs bor nära eller har möjlighet att pendla till Uppsala.Så ansöker du
Om du är intresserad av att bidra till en positiv och stödjande miljö, är vi angelägna om att höra från dig. Vi erbjuder en inkluderande arbetsplats där respekt för individens behov är i fokus.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Ersättning
kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Detta är ett deltidsjobb.
Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Kontakt
eva södergren eva.sodergren@sarnmark.se Jobbnummer
9578072