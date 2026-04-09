Personlig assistent till en man i Skillingaryd
2026-04-09
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Mannen som lever ett lugnt liv har behov av stöttning och handräckning vid olika moment genom dagen. Ibland tycker han om att göra lite aktiviteter som att besöka café och restaurang, träffa barn och barnbarn, gå promenader eller göra andra utflykter. mannen önskar att du som jobbar kan hjälpa till och planera samt laga mat. Du jobbar med hjälpmedel som el-rullstol (där du som assistent styr/kör), hygienstol, höj- sänkbar säng, lyft och positioneringskuddar.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en man i 65 års åldern bosatt i Skillingaryd
har goda kunskaper i svenska
har erfarenhet av liknande arbete
är lyhörd men även driven för att kunna genomföra saker
strukturerad och tycka om att planera och kunna driva ett hushåll
Det är även meriterande om du:
har B-körkort
erfarenhet av olika förflyttningshjälpmedel
har erfarenhet av MS
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 35% eller 70% beroende på om du jobbar ett eller två dygnspass i veckan. Arbetstiderna är förlagda alla varierande veckodagar men tjänsten innefattar ett dygnspass varannan helg. Aktiv tid är mellan 08.30-22.00 och jour finns på natten med undantag för 40 min aktiv tid.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde från 1 juni eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Marina Pearson marina.pearson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
