personlig assistent till en kille på Lidingö
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-03-27
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Arbeta som personlig assistent till en kille på Lidingö
Om kunden: Kunden är en kille på 18 år som har personlig assistans all tid förutom när han är på skolan. Detta innebär att du ska kunna jobba kvällar, nätter och helger. Kunden bor med sin familj på Lidingö.
Kvalifikationer/önskemål om assistent: Önskvärt är att du sedan tidigare har erfarenhet av epilepsi och autism. Gärna att du även har jobbat med barn eller inom personlig assistans så du vet hur det är att arbeta i någons hem. Inget krav på körkort.
Om tjänsten: arbetstiderna är förlagda på kvällar från 16:00, nattpass med jour en del av passet och även helgarbete dagtid.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Blir du aktuell för tjänsten behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9825014