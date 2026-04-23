Personlig assistent till en humoristisk man i Linköping
2026-04-23
Hej!
Vi söker en personlig assistent till en positiv man i 60-årsåldern som bor centralt i Linköping. Han har en hjärnskada och är halvsidesförlamad.
I rollen ger du stöd i vardagen, bland annat med personlig hygien, på- och avklädning, matlagning, städning samt vid sociala aktiviteter och träning. Du hjälper även till vid förflyttningar.
Kunden är social, humoristisk och tycker om promenader, restaurangbesök och att bada i simhall. Intresse för vatten och träning är därför meriterande.
Vi söker dig som är lyhörd, trygg och pedagogisk, och som kan följa givna rutiner. Enligt kundens önskan ser han gärna manliga sökande.
Tjänsten är timanställning vid behov med start omgående. Arbetstiderna är dygnspass, både vardagar och helger, inklusive sovande jour. Du behöver kunna arbeta under juli och augusti för att vara aktuell hos oss. Om du matchar väl med vår kund finns goda chanser till fortsatt arbete till hösten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: jobb@bjorkoassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BA-2604-0012-23". Arbetsgivare Björkö Assistans Sören Eriksson AB
