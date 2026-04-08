Personlig assistent till en halvårsgammal bebis
2026-04-08
Är du rätt famn för ett meningsfullt arbete i varje stund? Då har du möjligheten att bli en del av vårt fantastiska team!
Vi söker trygga, ansvarsfulla och omtänksamma personliga assistenter till en liten gosse med behov av assistans dygnet runt. Här kommer du att vara ett viktigt stöd i barnets vardag, för både honom och hans familj, där vi ställer särskilt höga krav på professionalitet, lyhördhet och harmoni.
Arbetet sker i hemmet och innebär att du finns i barnets omedelbara närhet med respekt för både syskon och föräldrar. Du är en förlängning av barnet och ska inte inta någon föräldraroll även om arbete med små barn kräver mycket tid i famnen och därför god fysik.
Arbetsuppgifter (kan bland annat innefatta nedan):
• Övervakning och omvårdnad
• Sugmaskin
• Matning (sond/annan matning vid behov)
• Medicinhantering enligt ordination
• Hygien och blöjbyten
• Lek, stimulans och närhet
• Samarbete med föräldrar och vårdpersonal
• Arbetet kräver noggrannhet, lyhördhet och förmåga att arbeta lugnt även i situationer som kräver extra uppmärksamhet.
• Arbetet utförs i hemmiljö och anpassas efter individuella behov och förutsättningar.
• Har erfarenhet av barn, gärna spädbarn
• Har erfarenhet inom vård och omsorg (meriterande)
• Lugn, trygg och tålmodig
• Lyhörd och ansvarsfull
• Pålitlig, engagerad och lekfull
Erfarenhet av arbete som personlig assistent, eller med barn och/eller funktionsnedsättning, är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är avgörande. Stor vikt läggs vid trygghet, empati och förmågan att skapa en lugn och säker miljö.
Anställningsvillkor:
Vi söker dig som kan arbeta kvällar och nätter, både deltid, heltid eller som timvikarie. Övrig information
Anhöriga till kunden kommer vara med i rekryteringsprocessen och läsa ansökningarna.
För att arbeta med barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Detta ska uppvisas innan anställning kan ske.
Introduktion, stöd och handledning ges löpande och vid behov av Monument Assistans.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i ett barns vardag, är du varmt välkommen att söka tjänsten.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
234 92 HÖÖR Kontakt
Uppdragschef
Pia Ax pia@monumentassistans.se
9843334