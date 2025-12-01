Personlig assistent till en glad tjej i Simrishamn - ca 30%
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn
2025-12-01
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-12-01Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund har grava funktionsnedsättningar och svår epilepsi och hon behöver hjälp med allt och ständig tillsyn. Som assistent behöver man bland annat hantera sondmatning, medicinering och inhalationer. Kunden har ingen kommunikation och hon tycker om leksaker med ljus och ljud, musik samt gillar att ha folk omkring sig. Utflykter tycker hon också om. Hon är en glad och tillfreds tjej. Arbetsplatsen kommer framför allt vara i familjens hem i Simrishamn. Vi söker en assistent som är lugn och trygg. Det är även viktigt att du är lyhörd samt har ett ansvarsfullt och involverande förhållningssätt. Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 18 års åldern bosatt i Simrishamn
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har tidigare erfarenhet av liknande arbete eller annat arbete inom vård/omsorg
har god fysik
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har tidigare erfarenhet av arbete med epilepsi
har B-körkort och tillgång till bil
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 30%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid på vardag och helg. Arbetspassen som är förlagda på natten är aktiv natt och dagpassen förekommer främst på helgerna. I dagsläget är det ca 3 nattpass i månaden och ca 20 timmar i månaden på dagtid. Tjänsten kan komma att utökas framöver.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Roos katarina.roos@humana.se
