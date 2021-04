Personlig assistent till en glad och härlig 14-årig tjej bosatt - Kura Omsorg i Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala

Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala2021-04-13Kura Omsorg i Sverige AB fokuserar på att sätta kunden i centrum och att det ska vara roligt att gå till jobbet.Nu har vi möjligheten att erbjuda ett roligt och lärorikt assistansuppdrag i Uppsala där du kommer ges möjligheten att hjälpa vår kund till en trygg och utvecklande vardag.OM TJÄNSTENDu kommer i och med detta arbete ges möjligheten att jobba med en otroligt charmig, snäll och glad tjej där arbetsuppgifterna innefattar att bland annat hjälpa till med personlig hygien, på- och avklädning, matsituationer, kommunikation, ta promenader tillsammans samt finnas behjälplig vid aktiviteter. Kunden går själv så det förekommer inga förflyttningar eller tunga lyft i arbetet. Arbetet är främst förlagt i kundens hem i Uppsala där du kommer vara schemalagd dagtid ett antal helger i månaden. Det kommer finnas möjlighet att jobba extra under semester och eventuell sjukdomsfrånvaro. Det finns inget krav på körkort eller tillgång till egen bil.VI SÖKER DIG SOMSom person önskar vi att du är glad och positiv och att du tar ansvar i det du tar dig för. Vi ser också gärna att du är lugn och trygg i dig själv och att du har en varm och omtänksam personlighet. Vidare söker vi dig som är lyhörd när det kommer till att lyssna och känna av kundens behov. Utifrån kunden och anhörigas önskemål önskar vi att du som söker är kvinna. Erfarenhet inom området är inte det viktigaste utan vi går främst på personkemi, personlig lämplighet för uppdraget samt att du ser långsiktigt på uppdraget. Önskvärt är att du som söker endast är i behov av en mindre tjänst och inte är ute efter exempelvis en heltid. Kanske studerar du och vill jobba en del på sidan av studierna, alternativt komplettera med mer tid till ett annat deltidsarbete.ÖVRIGTOmfattning: Några helger per månad och vid behov.Startdatum: vi ser gärna att du kan börja månadsskiftet april/majANSTÄLLNING BARN UNDER 18 ÅRInnan anställning kan påbörjas måste utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen. Blanketten du ska välja heter "Personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder". https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ ATT ARBETA PÅ KURA OMSORGSom anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Kura Omsorg i Sverige AB5687141