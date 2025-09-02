Personlig assistent till en gående man i Luleå
Din Förlängda Arm I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-09-02
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Förlängda Arm I Norr AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
En 34-årig man som gillar hockey söker en ny assistent till sin arbetsgrupp - man eller kvinna. Fördel om man behärskar finska i tal.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kund att ta hand om hans hem, matlagning, städning, tvätt samt hans grundläggande behov som bland annat är den personlig hygien.
Daglig sjukgymnastikträning samt hjälpa med aktiviteter. Det är du som assistent som hjälper honom med idéer till daglig aktivitet.
Besöker Din Förlängda Arms Dagcenter tre gånger/ vecka för en kopp kaffe och socialt umgänge.Om tjänsten
76,56% fördelat på sju dygns pass under ett rullande fyraveckors schema med 6,5 timmars väntetid. Grundlön + ob
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/utbildning kan vara en fördel men det viktigaste och avgörande är den personliga kemin.
Hur ansöker du?
Är du intresserad av tjänsten är du välkommen att besöka vår gemensamma hemsida www.dfarm.se
för att lämna in din ansökningshandling. Du kan också klicka på länken längre ned på denna sida. Märk ansökningen med MS2
Rekryteringen kommer avslutas direkt när lämplig kandidat är hittad.Om företaget
Din Förlängda Arm AB är ett norrbottniskt företag med kunder över hela Sverige. Företaget startades 2003 och har efter det växt och är nu en av de största privata assistans samordnarna i Norrbotten. Ledorden i vår verksamhet är trygghet, kunskap, inflytande, närhet och glädje.
Din anställning kommer att vara i Din Förlängda Arm i Norr AB. Det är Din Förlängda Arm i Norr AB som kommer att vara personuppgiftsansvarig.
Din Förlängda Arm har kollektivavtal tecknat med Kommunal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MS2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Din Förlängda Arm i Norr AB
(org.nr 556514-9282)
Skutgatan 2 (visa karta
)
973 41 LULEÅ Kontakt
Marie Stridsman marie.stridsman@dfarm.se 070-618 84 38 Jobbnummer
9487937