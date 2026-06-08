Personlig assistent till en flicka i 4-årsåldern
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sölvesborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sölvesborg
2026-06-08
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Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Arbete- och välfärdsförvaltningen består av Individ- och familjeomsorg, Stöd, service och boende samt Utbildning, försörjning och förebyggande. Totalt är vi cirka 300 medarbetare som arbetar salutogent och lösningsinriktat med en kunskapsbas i metoder med vetenskaplig grund.
Vårt uppdrag är att hjälpa och stödja individer med sociala problem och/eller funktionsnedsättning, att arbeta förebyggande och främjande för att motverka utanförskap och sociala problem och genom studier eller sysselsättning hitta vidare ut i arbetslivet mot självförsörjning. Utifrån ett barnrättsperspektiv hjälper, stödjer och skyddar vi barn och ungdomar för att de ska kunna leva och utvecklas under goda och trygga förhållanden.
Stöd, service och boende verksamheten riktar sig till personer inom LSS och socialpsykiatri. Våra verksamhetsmål är att ge goda förutsättningar till våra brukare att leva ett självständigt, meningsfullt och aktivt liv i gemenskap med andra.
Placering: Personlig assistent för brukarens räkning, med placering i enskilt hem.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Brukaren är en flicka i 4-årsåldern bosatt i Sölvesborg. Brukaren har ett medicinskt omvårdnadsbehov. Hon sitter i rullstol och behöver omfattande hjälp med det mesta i vardagen så som hygien, mat, påklädning och aktiviteter.
Som personlig assistent är din uppgift att stärka brukarens möjligheter till att leva ett självständigt och tryggt liv. Att stödja, hjälpa och handleda personen i det dagliga livet med hjälp av rutiner, stöd med vardagssituationerna, planering av olika aktiviteter och bidra till en stimulerande fritid.
• Du ska kunna ge individuellt stöd och medicinsk omvårdnad i hemmet.
• Du ska utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen.
• Du ska stödja brukarens delaktighet på olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå.
• Du ska stödja brukarens självbestämmande och personliga integritet.
• Du ska svara för social dokumentation enligt gällande riktlinjer.
• Du ska utföra samt medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska.
• Vi arbetar utifrån ett tydliggörande, där metoden alternativ kommunikation AKK är central.
Tjänsten innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Du kommer att få en längre introduktionför att lära känna och bygga upp en relation tillsammans med brukaren innan du börjar arbeta själv.
Tillträde enligt överenskommelse. Heltid med möjlighet till lägre sysselsättningsgrad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har godkänt vård- och omsorgsprogram eller är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du läst inriktning funktionshinder.
Du har erfarenhet av att arbeta med människor med funktionsnedsättningar, goda kunskaper i omvårdnadsarbete och inom tydliggörande pedagogik. Det är meriterande om du tidigare arbetat med alternativ kommunikation AKK, kan tolka kroppsspråk, mimik och ljud samt förmedla bilder, symboler och objekt. Du behöver kunna hantera brukare med problemskapande beteende och arbeta med ett lågaffektivt bemötande.
Det krävs att du är ansvarstagande, och trygg i dig själv samt kan arbeta i samverkan med andra. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synssätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Du är en person med god samarbetsförmåga, är flexibel, har stort tålamod samt kan fatta egna beslut eftersom arbetet innebär ensamarbete.
Dokumentation och kommunikation är en viktig del av det dagliga arbetet och du behöver därför ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Saknas godkänt betyg i svenska på gymnasienivå används språktest för att säkerställa kompetensen. Rekryterande chef kan göra en bedömning att språktest ska användas även om det finns godkänt betyg.
Du som söker till oss har B-körkort för att smidigt kunna ta dig runt inom Sölvesborgs kommun vid behov.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Enligt Lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder ska du vid erbjuden anställning kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Provanställning kan komma att tillämpas ifall det föreligger ett prövobehov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sölvesborgs Kommun
(org.nr 212000-0852)
294 80 SÖLVESBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning Kontakt
Kommunal Sölvesborg 0456-81 68 06 Jobbnummer
9952424