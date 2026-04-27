Personlig assistent till en äventyrslysten kille - Falkenberg

Personlig assistent till en äventyrslysten killePubliceringsdatum2026-04-27Om tjänsten
Kunden vi söker assistenter till är en kille på 12 år som älskar äventyr både stora som små.
Han älskar att pyssla en kartong lådbil, bygga koja, leka med lego/Bilar men också att åka på äventyr både med bil och större äventyr med flygplan.
Men han har också stort behov av tydlighet, struktur och rutiner då han har Intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi, och Autism
Vem vi söker
Vi söker omgående assistenter till följande tjänster:
• Timvikarier
• Längre mammavikariat ca. 80%
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Du är en kvinna med erfarenhet av barn, gärna av barn med funktionsvariationer.
• Du talar svenska flytande
• Du måste ha körkort
• Du gillar äventyr så som att cykla och simma men också att ta tycka det är ok att ta det lugnt när min ork inte räcker till.
• Du tål katter och är inte rädd för dom då min katt är min bästa vän
Primacura Standard
Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?
Att arbeta som personlig assistent är omväxlande och kan variera mycket från dag till dag. Det innebär även att ha ett meningsfullt arbete där du hjälper en annan medmänniska med de saker i vardagen som många tar för givet.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och kan inkludera:
Hjälp med personlig hygien och påklädning
Matlagning och hushållssysslor
Förflyttningar och ledsagning
Sociala aktiviteter och fritidssysslor
Kommunikation och annat som underlättar vardagen
Det viktigaste är din personliga förmåga att skapa en trygg och positiv miljö för den du assisterar.
Arbetet kräver lyhördhet, ansvarstagande och förmågan att anpassa sig efter kundens behov och önskemål.
Du behöver inte ha lång erfarenhet - det viktigaste är att du är lyhörd, har rätt inställning, engagemang och viljan att arbeta långsiktigt, samt att personkemin mellan dig och kund fungerar.
Vi erbjuder:
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare - vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollen
Samtliga nyanställda får inskolning tillsammans med ordinarie personal hos kunden, så ni båda känner er trygga med varandra när du ska påbörja din anställning.
Låter detta intressant och du tror att du skulle passa som personlig assistent?
Tveka då inte att skicka din ansökan redan idag!
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primacura AB
(org.nr 556742-5789), https://www.primacura.se
Lars Kaggsgatan 2 (visa karta
)
311 78 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primacura Kontakt
Uppdragschef
Fatima Linde fatima.linde@primacura.se Jobbnummer
9876695