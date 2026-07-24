Personlig assistent till en 17-årig kille
Elfa Assistans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-07-24
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ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker nu en engagerad, ansvarstagande och lyhörd personlig assistent till en 16-årig kille med omfattande fysiska funktionsnedsättningar som bor i området mellan Haninge och Huddinge.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i kundens vardag och hjälper till med dagliga aktiviteter både i hemmet och vid ärenden eller fritidsaktiviteter utanför hemmet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat stöd vid personlig hygien, på- och avklädning, måltider och sondmatning samt förflyttningar och användning av olika hjälpmedel. Du arbetar nära kunden och behöver därför vara trygg, uppmärksam och flexibel med förmåga att anpassa dig efter hans behov och dagsform.
Vi ser gärna att du:
• Engagerad och ambitiös
• Pigg och glad
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
• På kundens begäran ser vi gärna att du är kvinna och mellan 25–50 år
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Referenser kommer att efterfrågas och eftersom kunden är minderårig krävs att du som blir aktuell för tjänsten lämnar ett utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att du beställer det utdrag som gäller för arbete med barn med funktionsnedsättning via Polisens webbplats.
Rekryteringen sker löpande, så vi rekommenderar dig som är intresserad att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813)
171 52 SOLNA Kontakt
Kontakt
Hayat Gouriye hayat@elfa-assistans.se 070-738 14 53 Jobbnummer
10010688