Personlig assistent till Djursholm

Vi på Assistanskraft AB söker just nu en personlig assistent till vår kund i Djursholm.
Kunden i fråga är en ensamstående kvinna med MS som bor med sin lilla hund i en lägenhet. Kunden är i behov av all ADL i sin vardag.
Vi söker dig som är lugn och lyhörd med hjärtat på rätt ställe. Du ska inte vara rädd för hundar eller allergisk mot pälsdjur. Det är viktigt att du kan ta och förstå instruktioner då kunden handleder dig med muntliga anvisningar. Vi söker en flexibel assistent med skinn på näsan som kan hoppa in och arbeta dag och kväll både vardag och helg.
Vi tar utdrag från belastningsregister för detta arbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: rekrytering@assistanskraft.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djursholm".

Arbetsgivare
Assistanskraft i Stockholm AB (org.nr 559465-3585)
182 60  DJURSHOLM

Jobbnummer
9589010

