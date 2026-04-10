Personlig assistent till centrala Göteborg
2026-04-10
Nu söker vi efter 2-3 personliga assistenter till en man i centrala Göteborg. Mannen har en muskelsjukdom och är därför rullstolsburen och i behov av assistans under många timmar på dygnet. Jour samt viss dubbelassistans förekommer i uppdraget.
Vem är du?
Som person så tror vi att du är lyhörd och har en ödmjukhet och förståelse för andra människor. Du kommer med en stor portion humor samtidigt som du tar ditt uppdrag seriöst.
Eftersom uppdragsgivaren muntligt arbetsleder dig i ditt dagliga arbete så är det viktigt att du pratar och skriver svenska flytande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i anställningsprocessen.
Om anställningen
Vi söker 2-3 personer som kan arbeta ca 50-75% på rullande 4 veckors schema. Du kommer arbeta dagpass och nattpass med jour. Uppdragsgivaren har assistans alla dagar på året därav förekommer även helgarbete. Anställningen kommer att sträcka sig fram till hösten/tidig vinter 2026 därefter finns möjlighet att arbeta hos någon av våra andra uppdragsgivare om intresse finns från din sida.
Om Konsensus Personlig Assistans
Konsensus Personlig Assistans är arbetsgivare och anordnare av assistansen. Vi är en assistansanordnare med stark värdegrund och stor kompetens i frågor som rör personlig assistans. Kunskap, Engagemang och Respekt är ledorden som genomsyrar hela verksamheten och allt vi gör. För oss är dessa ledord avgörande i strävan efter att uppnå kvalitet i varje uppdrag och i varje assistanssituation.
Våra assistenter är nyckeln till att den personliga assistansen ska hålla den höga kvalitet som vi eftersträvar. Som nyanställd hos oss på Konsensus Personlig Assistans kommer du att få introduktion så att du lär dig dina nya arbetsuppgifter, om uppdragsgivarens behov och önskemål i assistansen. Inom Konsensus Personlig Assistans ser vi arbetsmiljöarbete och våra anställdas möjlighet till kompetensutveckling som ett viktigt led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen. Som personlig assistent hos oss kommer du att erbjudas stöd och fortbildning i syfte att skapa trygghet för både dig i din yrkesroll och för vår uppdragsgivare.
Vi tillämpar individuell lönesättning och följer kollektivavtal mellan Fremia-Kommunal. Trivsel, samhörighet och utveckling är viktigt hos oss på Konsensus och vi vill erbjuda våra anställda ett kontinuerligt stöd och möjlighet till utbildning/fortbildning och friskvård.
Vill du veta mer om Konsensus Personlig Assistans är du välkommen att besök vår hemsida www.konsensus-assistans.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: rekrytering@konsensus-assistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "U003". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Konsensus Personlig Assistans AB
(org.nr 556939-4652) Kontakt
Uppdragsansvarig
Olympia Thurfjell olympia@konsensus-assistans.se 070-421 04 19 Jobbnummer
9848071