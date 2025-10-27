Personlig assistent till brukare i Holmsund
2025-10-27
Personer under 65 år som har en funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp kan söka personlig assistans. En personlig assistent hjälper någon med grundläggande behov, till exempel att äta, klä på sig, tvätta sig och kommunicera. Assistansen är individuellt anpassad och ska ge ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv.
Vi söker engagerade och omtänksamma personer som vill bidra till att skapa trygghet, värdighet och livskvalitet för en annan människa.
Om du trivs med att hjälpa andra och vill ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad - då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som personlig assistent ger du stöd och hjälp i brukarens vardag. Du hjälper till med omvårdnad, medicinering, förflyttningar, måltider och personlig hygien. Arbetet innefattar även insatser inom palliativ vård samt hantering av sond, PEG, hostmaskin, slemsug och C-PAP.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom vård och omsorg. Erfarenhet av medicinhantering och arbete med personer i livets slutskede är meriterande.
Du är en trygg, lugn och empatisk person som kan skapa förtroende och har förmåga att anpassa dig efter brukarens behov. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande kunskaper i engelska.
Observera att det finns pälsdjur i hemmet.Övrig information
• 3 platser HÖK-anställningar, deltid 70-100%, med start snarast, enligt överenskommelse.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
