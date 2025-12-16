Personlig assistent till barnkund i Avesta
2025-12-16
Jag är en sexårig pojke med en muskelsjukdom och autism. Till mitt team söker vi nu en assistent som är genuint intresserad av att arbeta med barn och som har ett respektfullt, varmt och tryggt bemötande.
Mitt hjälpbehov gäller främst de fysiska momenten, som ibland kan vara tunga, så vi söker dig som har god fysik. Jag har även en omfattande slemproblematik, vilket innebär att det är viktigt att du är uppmärksam, lugn och kan hantera stressiga situationer som ibland kan uppstå i samband med detta.
Jag kan inte alltid själv berätta vad jag vill eller behöver, därför krävs det att du är lyhörd, kan läsa av mitt kroppsspråk och är villig att lära känna mig på djupet. Det mesta lär vi oss tillsammans - precis som för alla andra är mina behov individuella. Erfarenhet från liknande arbete eller utbildning som undersköterska är meriterande, men det allra viktigaste är personkemin.
För mig är det viktigt att mina assistenter är glada, har fantasi och tar egna initiativ, så att jag får en rolig, trygg och meningsfull vardag tillsammans med personer som jag kan lita på.
På dagarna går jag en timme i skolan, och då följer mina assistenter med mig dit. Under vintertid sker undervisningen i hemmet
Vi söker dig som:
Har god fysik och kan hjälpa till med tunga fysiska moment
Har erfarenhet eller är villig att lära dig om sondmatning, slemsugning och användning av hostmaskin
Är lugn, uppmärksam och kan hantera stressiga situationer
Är lyhörd och kan läsa av kroppsspråk då han inte alltid kan uttrycka sina behov verbalt
Har ett varmt, respektfullt och tryggt bemötande
Har gärna erfarenhet av liknande arbete eller utbildning som undersköterska, men det viktigaste är personkemin
Talar och förstår svenska språket väl
Tjänsten:
Timvikarie vid behov som kan utvecklas till en tjänst.
Tiderna är dag, kväll och vaken natt.
Vi utför bakgrundskontroll. Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstidens slut, så sök idag!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
