Personlig assistent till barn kund i Karlstad
2025-08-17
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Vår avdelning för barn- och ungdomar på Azalea växer och vi behöver utöka vårt team med flera assistenter.
Att arbeta som assistent innebär att vara behjälplig vid daglig omvårdnad, medicinska insatser, stöd vid lek och aktivering. Din arbetsplats är där barnet/ungdomen befinner sig. Det kan vara i hemmet, skolan/förskolan eller vid olika fritidsaktiviteter osv. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, när det gäller barn och ungdomar finnas det även en familj att ta hänsyn till.
Att arbeta med barn och ungdomar kan vara en utmaning men även ge en enorm glädje. Du får vara delaktig i medgång och motgång, skratt och tårar, högt och lågt, ja du möter alla möjliga kombinationer.
Vi söker nu assistenter till en kund i skolåldern.
Vi söker dig som är pigg, glad och som vill fylla dina dagar lek och bus. Du ska vara påhittig, fantasifull och kunna följa med på alla olika lekar hemma, på skolan, i studsmattan, helt enkelt på allt som händer på en dag. Din arbetsplats är där kunden befinner sig.
Om du känner att du är den vi söker och samtidigt är:
• Rökfri
• Social
• Pålitlig
• Har nära till skratt
• B körkort
• Kan visa utdrag av belastningsregistret.
För att kunna erbjudas en anställning hos en person under 18 år så krävs det att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet) (442.9)
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till.
Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer.
Som personlig assistent hos oss får du:
• God arbetsmiljö
• Närhet kund - assistent - verksamhetschef
• Fräscha arbetskläder
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling
För att kunna erbjudas en anställning hos en person under 18 år så krävs det att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS-verksamhet) (442.9). Det tar upp till 14 dagar att få ett sådant hemskickat så beställ ett redan idag
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
