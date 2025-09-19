Personlig assistent till barn i Umeå
2025-09-19
Vill du göra verklig skillnad - varje dag?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en superhärlig kille på 4år!
Nu söker vi en engagerad och lyhörd person till ett meningsfullt uppdrag - Det innebär att vara stöd till ett barn med ett hjälpbehov under dagar, kvällar och ibland nätter.
Det här jobbet passar dig som brinner för att arbeta med barn, som har hjärtat på rätt plats och som vill göra skillnad varje dag.
Om uppdraget:
Ditt uppdrag är att finnas som stöd till vår kund under framförallt dagar och kvällar men vissa nätter kan även bli aktuella.
Vi söker dig som är flexibel och även dig som kan hoppa in som vikarie vid behov.
Det är meriterande om du även kan arbeta vaken natt vid behov - men absolut inget krav, då vårt aktuella behov är att stärka upp dagar samt kvällar. Det finns även behov av vikarier som har en annan sysselsättning eller studerar som kan hoppa in vid ev. korttidsfrånvaro.
Meriterande är om du:
• Har mycket livserfarenhet och tar jobbet på stort ansvar.
• Om du har b-körkort men inget krav
Du kommer att arbeta i en miljö som...
präglas av omtanke, respekt och ett varmt samarbete. Du blir en del av en fin arbetsgrupp och en familj som verkligen ser och värdesätter sina assistenter. Här sätts du som assistent i första rummet - för vi vet att du är avgörande för att dagen ska fungera.
Vi tror att du som söker...
Har ett stort engagemang för barn och funktionshinder
Är trygg, inkännande och ansvarstagande
Kan arbeta självständigt, men uppskattar samarbete
Har möjlighet att jobba dagtid,kväll - gärna med viss regelbundenhet
Arbetsplatsen är förlagd i Umeå med en restid ca 10min från Vasaplan.
Är just du intresserad av att jobba med oss och bli en del i vårat team, tveka inte att höra av dig!
Välkommen med din ansökan!
Skicka gärna ett kort personligt brev och CV så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om detta viktiga uppdrag.
Märk ansökan med "Assistent till barn i Umeå".
Tillsammans skapar vi trygghet, glädje och förutsättningar - varje dag.
Med vänliga hälsningar
Kristoffer Olofsson
Kund- och personalansvarig
Telefonnummer: 070-5166481
Mail: kritto.olofsson@tryggassisstans.se
Adress:
Västra Norrlandsgatan 11 D
Postadress: Box 4007 904 02 UMEÅ
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
