Personlig assistent till autistisk man i Vaggeryd, timvikarie
2026-01-08
Vi söker vikarier till en autistisk man i 50-årsåldern som är bosatt på landet utanför Vaggeryd. Mannen lever ett relativt aktivt liv och har intresse av att gå långa promenader, trädgårdsarbete och viss träning.
Här jobbar man dygnspass med sovande jour, även helger. För rätt personer finns även möjlighet för semestervikariat i sommar. Vi söker dig som vill ingå i ett sammansvetsat team! Du som söker behöver vara ansvarfull, positiv och kunna ta egna initiativ.
Det är även ett krav att du har körkort och du behöver även tillgång till bil för att kunna ta dig till och ifrån arbetsplatsen då inga bussförbindelser finns just där.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
