Personlig assistent till Älvsjö - 50% kvällar och helger
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
Om mig:
Här är jag, en 11-årig aktiv tjej. Jag trivs som bäst när jag får vara med där det händer saker. Vardagarna tillbringar jag i skolan där det även är träning vissa dagar. På fritiden håller jag på med olika typer av Parasport, åker iväg till simhallen eller gör utflykter med min familj.
Om dig:
Som min assistent är det viktigt att du ser arbetet hos mig som långsiktigt, då det tar tid att lära känna mig och mina signaler.
Jag vill att du har en positiv livssyn, är kreativ och flexibel. Då jag inte har något talat språk är det även av stor vikt att du är initiativtagande samt talar och skriver svenska obehindrat.
Jag uppskattar att du är lugn och trygg i dig själv, då jag kan behöva en trygg famn ibland. Det skulle vara toppen om du även besitter ett stort tålamod, engagemang och är lyhörd. Är du dessutom tjej och rökfri så är det ett stort plus.
Om du har tidigare erfarenhet av sondmatning/knapp på magen och via matpump så är det meriterande.
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av att arbeta vakennatt.
Tjänsten:
Är på 50% varierad arbetstid främst kvällar och helger på rullande schema. Vakennatt och dagpass kan förekomma då det ingår i tjänsten att hoppa in extra vid akuta vakanser.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige samt utdrag ur polisregistret. Detta beställs på www.polisen.se
Välj det utdrag som heter Arbete med barn med funktionsnedsättning
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
