Personlig assistent till äldre man i Halmstad

Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.

Personlig assistent till äldre man i Halmstad

Sedvanliga arbetsuppgifter för att underlätta för kunden i den dagliga livsföringen. Kund bor i Halmstad.
Anställningen är en timanställning där du kan arbeta vid ordinarie personals frånvaro.
Dagtid, kvällstid, natt (med viss sovande jour) och helgarbete förekommer.

Nu söker vi en engagerad personlig assistent med hjärtat på det rätta stället.
Efter önskemål från kund så bör du vara mellan 18-40 år gammal med tidigare erfarenhet inom vård och omsorg.
Du ska ha en god fysik, då lyft förekommer i arbetet. Meriterande med körkort, men inget krav.

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Levanda Personlig Assistans AB (org.nr 556818-0151)

Kontakt
Flutura Petri
0313832646

Jobbnummer
9573569

