Personlig assistent till äldre man, 18% kväll.
2025-08-25
Till det här uppdraget söker vi en personlig assistent till en äldre man, som bor tillsammans med sin fru mellan Borgholm och Färjestaden.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel och lyhörd. I arbetet ingår hjälp med kundens alla vardagliga rutiner, såsom personlig hygien, matintag via sond, träning och förflyttningar. Även att utföra hushållssysslor mm förekommer.
Då kunden ej är verbal behöver man vara duktig på att läsa av signaler och kroppsspråk.Bakgrund
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent, alternativt annan erfarenhet inom vård och omsorg, eller studerar inom området. Du tycker om att jobba med människor och har en empatisk förmåga. Du har en vilja att jobba för att kunden ska göra framsteg. Du är van vid att arbeta ensam. Det är därför viktigt att kunna ta egna initiativ och ha lite fantasi. Du behöver vara trygg i dig själv, ha ett inre lugn och mycket tålamod för att kunna tolka och läsa in kundens tecken och signaler.
Om anställningen:
Tjänst på 18%, arbetstiderna är fördelade på främst kvällspass 17-21.55 med start 1/10.
Hund finns i hemmet. Körkort är ett krav.
Vi utför bakgrundskontroll.
Vi rekryterar löpande så ansök idag!
Vilka är vi på Assistanspoolen?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete. Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
