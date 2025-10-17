Personlig assistent till aktiv tjej!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
2025-10-17
Jag är en tjej på 39 år som söker en glad och ansvarsfull assistent till mitt team.
Jag har assistans dygnet runt, varav en del dubbelassistans. Jag behöver assistenternas hjälp med allt i min vardag, allt från personlig hygien, hjälpa mig att kommunicera med andra, laga mat, till att hänga med mig på roliga utflykter. Jag bor in en egen lägenhet, som är väl anpassad efter mina behov. Jag går inomhus med stöd av mina assistenter, utomhus åker jag mestadels rullstol. Du som assistent ska vara lugn och trygg, gärna påhittig till att hitta på roliga saker. Du får gärna ha erfarenhet av yrket eller vården, men du lär dig det mesta på plats.
Då jag inte har något verbalt tal, behöver du vara lyhörd och uppmärksam på mina signaler, samt vara tydlig i din kommunikation. Du behöver kunna jobba både dag, kväll, natt med delvis väntetid, samt helgpass.
Jag tycker om musik, se på film, vara på stan eller bara gå ut och ta en fika. Jag tycker också om att bada så det är ett krav att du kan hänga med mig även där.
Är du en glad, lugn och trygg assistent med hjärtat på rätta stället, så är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Arbetstider: Dag, kväll, natt med jour och helg.
Anställningsvilkor: Tillsvidaretjänst 80%, samt vikariat 80%.
Tillträde: Efter överenskommelse.
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Catarina Remnolf catarina.remnolf@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9562492