Personlig assistent till aktiv och glad kille
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-10-09
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Nu startar Albin upp sitt team strax utanför Västerås!
Vi söker framförallt dig som vill arbeta på en fast schemarad vaken natt men också personal till kväll- och helgpass samt timvikarier. Personlig assistans utförs under dygnets alla timmar.
Arbetet nattetid är framförallt av övervakande karaktär då Albin har svår diabetes.
Vi erbjuder
Hos Assistansexperten får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad i en ung människas liv. Du blir en del av ett engagerat team som erbjuder handledning, stöd och trygga arbetsvillkor.
Om uppdraget
Assistansexperten söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en glad och aktiv kille i skolåldern. Albin älskar musik, dans och att sprida glädje omkring sig. Han lyssnar gärna på Spotify, dansar i sitt rum och tycker om att vara aktiv både hemma och ute på sina fritidsaktiviteter.
Till hans stora intressen hör iPad, YouTube, rally, folkrace, traktorer, fyrhjulingar, parkour, badhus och bilspel. Han har ett stort hjärta och uppmuntrar alla i sin omgivning att vara positiva och ha roligt tillsammans.
Arbetsplatsen ligger ute på landet omgiven av härliga skogar och djurhagar. Det finns lekpark samt massor av andra utomhusaktiviteter, på sommaren en pool att bada i och familjen är ofta utomhus tillsammans. Det finns djur både i hemmet och ute på gården.
Här har du verkligen möjlighet att göra skillnad samtidigt som du befinner dig i en lugn och harmonisk miljö. Vi vill skapa ett härligt team som stöttar och inspirerar varandra tillsammans med dig!
Om Albin
Albin går i en anpassad grundskola där han har stöd av habiliteringens logoped och arbetsterapeut. Albin har Downs syndrom, medelsvår IF samt diabetes typ 1. Han åker taxi till och från skolan och deltar i flera fritidsaktiviteter varje vecka - bland annat rytmik, dans, gymnastik, parkour och vattenträning. Han trivs bäst när vardagen är strukturerad, trygg och fylld av glädje. Albin är påhittig, nyfiken och tycker om att hjälpa till med allt från trädgårdsskötsel till att plocka upp matkassar. Familjen är aktiv och vill att Albin är delaktig i vardagsbestyren så som matlagning, bakning, trädgårdssysslor, djurskötsel, byggprojekt m.m. Familjen tycker om att åka på utflykter och skapa minnen och upplevelser för Albin som gör vardagen roligare och sätter guldkant på livet.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hos Albin blir du ett viktigt stöd i hans vardag som innefattar bland annat måltider samt personlig hygien där mycket tid läggs på att övervaka och hantera Albins blodsocker. Då Albin har typ 1 diabetes behöver han insulin dygnet runt för att överleva. Du kommer lära dig att hantera hans diabetes och utrustningen som finns för att övervaka blodsockret och dosera insulin. Du kommer ha en viktig roll då Albin behöver mycket stöd för att klara av sin vardag och det ställer höga krav på att du självständigt tränar in nya rutiner och situationer med honom, ger aktiv tillsyn samt hittar pedagogiska lösningar för att avleda frustration. Du hjälper honom att skapa struktur och bli mer självständig, delta i aktiviteter och stötta honom i kommunikation och sociala sammanhang. Arbetet sker i nära samarbete med familjen, skolan och övriga yrkespersoner runt Albin. Du är med både i hemmet och vid fritidsaktiviteter, och bidrar till att skapa trygghet och trivsel i alla delar av hans dag.
Vi söker dig som
• Är ansvarsfull och tålmodig samt har en varm och positiv inställning och vill bygga nära och utvecklande relationer.
• Du förstår att kommunikation är en grund som öppnar upp för förståelse, nya kontakter, mänskliga möten och vill lära dig och utvecklas inom det området.
• Du får gärna ha erfarenhet av diabetes samt en vårdande personlighet.
• Du gillar att hänga med på aktiviteter, vara aktiv och gillar fart och fläkt.
• Gärna har erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer och deras pedagogik.
• Är punktlig och konsekvent i vissa avseenden men också flexibel och spontan när det behövs.
Du behöver tycka om djur, bada och att röra på dig. Kunskap i TAKK och bildstöd är meriterande. För att förstå alla aspekter gällande Albins diabetes krävs goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Arbetsplatsen ligger lantligt och med dåliga bussförbindelser, så körkort och tillgång till bil är en förutsättning för att det ska fungera.
