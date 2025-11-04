Personlig assistent till aktiv kvinna, Visby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
Vill du bli min nya personliga assistent i Visby?
Jag är en 46-årig kvinna som bor i Visby och lever ett aktivt och socialt liv. Nu söker jag två kvinnliga personliga assistenter - en för en schemaanställning på 75 % med dygnspass (inklusive helger), samt en timvikarie som kan hoppa in vid behov.
Jag arbetar på en daglig verksamhet under vardagar och på fritiden tycker jag om att bada, rida, fika, och umgås med vänner och grannar. Jag uppskattar när livet är i rörelse och söker därför dig som också gillar att vara aktiv och närvarande.
Som min assistent kommer du att följa med mig i vardagen - till jobbet, till stallet, till badhuset och på andra aktiviteter. Det är viktigt att du är kommunikativ, social och nyfiken på att lära känna mig.
Du bör kunna arbeta dygnspass med sovande jour under natten. Erfarenhet är inte ett krav, men viljan att lära och engagera sig är avgörande.
Känner du att detta kan vara något för dig? Välkommen med din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Arbetsledarna i min assistans tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
