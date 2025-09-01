Personlig assistent till aktiv kvinna på Södermalm - Start i augusti
2025-09-01
Vill du arbeta nära en yrkesverksam kvinna och vara en del av ett organiserat och aktivt liv? Nu söker jag dig som kan arbeta kvällspass (15.00-23.00, ibland till 23.30) och någon helg per månad - samt för inhopp vid behov.
Om mig:
Jag är journalist, lever ett aktivt liv, tränar regelbundet och har hund. Jag använder manuell rullstol och har tydliga rutiner i vardagen. Jag bor själv på Södermalm men spenderar även tid med min man. Jag är en bestämd, organiserad och tydlig arbetsledare - hos mig vet du alltid vad som gäller.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Hjälp med påklädning, hygien och förflyttningar
Praktiskt stöd i hemmet och handräckning
Vara beredd att agera snabbt när det behövs - ibland väntar du i bakgrunden, ibland är du aktiv
Delta i en vardag med struktur, tempo och tydlighet
Vem söker jag?
Du är kvinna, trygg, diskret och ordningsam
Du är självsäker, säger till när något inte funkar och kan ta initiativ utan att ta över
Du uppskattar tydlighet och raka besked
Du gillar (eller älskar) träning
Du bor i eller nära StockholmOm tjänsten
Plats: Södermalm, Stockholm
Omfattning: Deltid/heltid (50-100%)
Arbetstider: Kvällar (15.00-23.00, ibland till 23.30) + någon helg/månad
Inhopp: Vid behov
Anställning via STIL Assistans AB - ett ideellt kooperativ där brukaren själv leder sin assistans
Är du redo för ett rakt, tydligt och meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad?
Skicka in din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Deltid till heltid. Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal Fremia Kommunal. OB-tillägg. Friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Kontakt
Arbetsledarpartner
Claudio Palacios claudio.palacios@stil.se 08-50622193 Jobbnummer
9485441