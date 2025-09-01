Personlig assistent till aktiv kvinna på Södermalm - Start i augusti

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-01


Vill du arbeta nära en yrkesverksam kvinna och vara en del av ett organiserat och aktivt liv? Nu söker jag dig som kan arbeta kvällspass (15.00-23.00, ibland till 23.30) och någon helg per månad - samt för inhopp vid behov.

Om mig:
Jag är journalist, lever ett aktivt liv, tränar regelbundet och har hund. Jag använder manuell rullstol och har tydliga rutiner i vardagen. Jag bor själv på Södermalm men spenderar även tid med min man. Jag är en bestämd, organiserad och tydlig arbetsledare - hos mig vet du alltid vad som gäller.

2025-09-01

Dina arbetsuppgifter

Hjälp med påklädning, hygien och förflyttningar


Praktiskt stöd i hemmet och handräckning


Vara beredd att agera snabbt när det behövs - ibland väntar du i bakgrunden, ibland är du aktiv


Delta i en vardag med struktur, tempo och tydlighet

Vem söker jag?


Du är kvinna, trygg, diskret och ordningsam


Du är självsäker, säger till när något inte funkar och kan ta initiativ utan att ta över


Du uppskattar tydlighet och raka besked


Du gillar (eller älskar) träning


Du bor i eller nära Stockholm

Om tjänsten

Plats: Södermalm, Stockholm


Omfattning: Deltid/heltid (50-100%)


Arbetstider: Kvällar (15.00-23.00, ibland till 23.30) + någon helg/månad


Inhopp: Vid behov


Anställning via STIL Assistans AB - ett ideellt kooperativ där brukaren själv leder sin assistans

Är du redo för ett rakt, tydligt och meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad?
Skicka in din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig.

Ersättning
Deltid till heltid. Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal Fremia Kommunal. OB-tillägg. Friskvård.

Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stil Assistans AB (org.nr 556777-9615), http://www.stil.se

Arbetsplats
Stil

Kontakt
Arbetsledarpartner
Claudio Palacios
claudio.palacios@stil.se
08-50622193

Jobbnummer
9485441

