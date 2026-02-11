Personlig assistent till aktiv kvinna
Nordin Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-02-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordin Assistans AB i Eskilstuna
, Surahammar
, Uppsala
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg och engagerad personlig assistent till en 69-årig kvinna som bor i Eskilstuna.
Arbetet innebär att vara ett praktiskt och socialt stöd i hennes vardag dygnet runt. Du som söker ska ha förståelse för att arbeta som assistent och vad arbetet innebär.
Du kommer att följa med mig på aktiviteter, promenader, läkarbesök, handling.
I hemmet finns katt så viktigt att du inte är allergiskt.
Ser gärna att du som söker är i 35 - 45 års åldern.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Vikariat vid ordinarie assistenters frånvaro t.ex sjukdom eller semester.
Arbetet är förlagt på dag, kväll och natt med jourtjänstgöring.
Hjälp med personlig hygien, på och avklädning, förflyttningar, matlagning och enkel städning.
Vi söker dig som:
Är lugn, tar ansvar och har god sammarbetsförmåga.
Trivs med att hjälpa andra.
Är flexibel och kan anpassa dig efter brukarens behov.
Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Detta för att du ska kunna förstå mig.
Har erfarenhet av att dokumentera.
Har körkort då du kommer att köra brukarens bil vid aktiviteter.
Har god fysik då det förekommer förflyttningar.
Är kvinna då du kommer att hjälpa mig med personlig hygien Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Vi tar endast emot ansökningar via mejl
E-post: malin@nordinassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan märks med Eskilstuna". Arbetsgivare Nordin Assistans AB
(org.nr 559009-7530)
632 36 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9737808