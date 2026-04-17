Personlig assistent till aktiv kille i Linköping
2026-04-17
Söker du ett meningsfullt och aktivt arbete där din trygghet och ditt lågaffektiva bemötande gör skillnad? Då kan det vara dig jag söker!
Jag är en aktiv kille på 37 år som ska flytta till Linköping, Vreta kloster, under en tid framöver. Jag tycker om musik, dans och att röra på mig. Nu söker jag en personlig assistent som uppskattar ett aktivt arbetssätt med roliga aktiviteter i vardagen.
För att trivas i rollen behöver du vara punktlig, närvarande och initiativtagande. Du är trygg, stabil även när det stormar och har erfarenhet av NPF-diagnoser. Jag önskar en manlig assistent som gärna är 30 år eller äldre.
Arbetet kräver god fysik då du ibland behöver kunna hantera situationer där affekt kan förekomma. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande är ett stort plus, liksom att kunna ta promenader med mig tills känslorna lagt sig. Det är viktigt att du kan vara tydlig, pedagogisk, använda ett enkelt språk och ha gott tålamod.
Arbetspassen är vanligtvis mellan ca 12-13 fram till 16-17. Kan du fler tider är det en fördel och gärna måndag-fredag. Även kvällar och helger kan förekomma.
Du behöver ha körkort och egen bil då kommunikationen annars blir svår.
Omfattning: Timanställning med fasta tiderTillträde:Mitten av april
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-10-14
590 70 VRETA KOSTER, LINKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
