Personlig assistent till 9-årig pojke, ca 70%
Vi söker personlig assistent till en pojke i 9 års åldern med autism och lindrig utvecklingsstörning.
Han bor i en lägenhet i Ulricehamn
Du som söker behöver vara en kreativ, trygg och positiv problemlösare.
Du som assistent kommer vara en vägledande vän och stötta honom i hans vardag.
Du som söker behöver vara hundvan och ej allergisk, då familjen har hund.
Tjänsten kommer innebära pass med sovande jour.
Under sommaren är kunden ledig från skolan vilket innebär olika typer av pass.
Under skoltid är passen förlagda eftermiddag/kväll/natt ,även helg.
Företagsinformation
Bärkraft Assistans AB arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bärkraft Assistans AB
(org.nr 556684-7397), https://barkraft.tidvis.se/lediga_tjanster
Örbyvägen 8B (visa karta
)
511 61 MARKS KOMMUN Kontakt
Kundansvarig
Marie Werdelin marie.werdelin@barkraft.se Jobbnummer
9937769