Personlig assistent till 80% rad, fast schema
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mora
2025-11-17
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Azalea Care dig söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder, en man i 50-års åldern boende i Mora.
Mannen är rullstolsburen och kommunicerar utan problem. Som hans personliga assistent kommer du att vara han behjälplig vid förflyttningar, på-och avklädning, personlig hygien, träning, hushållssysslor m.m. Din arbetsplats är där mannen befinner sig, i eller utanför hemmet.
Han är intresserad utav sport, fiske och matlagning.
Vi söker dig som är engagerad och positiv. Du är lyhörd inför mannens behov och önskemål. Det är viktigt att du är trygg i dig själv, att du har god samarbetsförmåga, samt att du är noggrann i utförandet av dina arbetssysslor.
Arbetstider, man jobbar dygn med 5 timmars jourtid på natten.
Mannen har tonårsbarn som ofta kommer och hälsar på honom och en katt finns i hemmet.
Tidigare erfarenhet från arbete eller utbildning inom vård och omsorg är meriterande men inget krav då personkemin är det viktigaste.
Introduktion sker så snart vi hittat rätt kandidat.
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till.
Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer.
Som personlig assistent hos oss får du:
• God arbetsmiljö
• Närhet kund - assistent - verksamhetschef
• Fräscha arbetskläder
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling
