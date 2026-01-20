Personlig assistent till 8-åring pojke i Umeå
2026-01-20
Om jobbet
Nu behöver jag utöka mitt gäng med fler tillgängliga assistenter!
Jag är en busig kille som behöver någon som vill jobba varierat både dag och vaken natt med mig. Min funktionsnedsättning är omfattande och jag behöver hjälp med mycket som att äta och förflytta mig. Min favoritlåt är hjulen på bussen och den lyssnar jag gärna på hela tiden. Trots min ålder är jag yngre i min utveckling, och jag är en snäll kille som behöver närhet. Mina assistenter hör till familjen och det är viktigt att vi alla ska trivas tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.
Uppdraget
För att du ska kunna arbeta hos mig, behöver du ha lite arbetslivserfarenhet. Meriterande är erfarenhet av sondmatning och annat arbete med personer med funktionsnedsättning. Den personen som ska jobba kommer ibland vara med mig i skolan och vissa pass att vara vaken med mig på nätterna, ibland sover jag, och ibland är jag vaken.
Mina föräldrar finns alltid hemma så även om det är mycket ansvar med mig, så finns föräldrarna alltid att tillgå om det skulle vara någonting.
Som person behöver den som ska jobba med mig vara lyhörd, ansvarstagande, ha tålamod och ha ett positivt förhållningssätt.
Vi bor 1,5 mil utanför Umeå, så tillgång till bil är att föredra, men inget måste då det går bussar i närheten av bostaden. Det finns hund i bostaden så är du allergisk, passar det här jobbet inte för dig.
Vi ger inskolning tills man känner sig trygg på arbetsplatsen.
Både Killar och tjejer är välkomna att söka till denna tjänst och sen bildar vi teamet runt mig.
Låter detta intressant? Tveka ej! Välkommen in med din ansökan redan idag. Rekrytering sker fortlöpande. Varaktighet, arbetstid, etc.
