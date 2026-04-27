Personlig assistent till 8-årig kille, Örnsköldsvik
Move & Walk Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-04-27
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Move & Walk Sverige AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Säter
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Har du ett arbete idag men känner att det är dags att byta? Kanske studerar du men vill arbeta på kvällar och helger? Eller dagtid nu under sommaren? Har du ett intresse för träning och hälsa? Är du en lugn och trygg person som har nära till bus och lek?
Då ska du läsa vidare nu!
Vi söker nu en assistent till en glad och aktiv kille på 8 år i Örnsköldsvik. Barnet har FoxG-1 syndrom vilket innebär att han har begränsad motorik, epilepsi samt svår intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär att han inte har något verbalt språk så du behöver vara lyhörd och uppmärksam på signaler och hans sätt att kommunicera.
Vi ser gärna att du är aktiv, handlingskraftig, tar initiativ och brinner för att hjälpa det här barnet till att utvecklas och ges möjlighet till att upptäcka världen såsom andra jämnåriga barn.
Om du har vårderfarenhet är det meriterande men inget krav, detta då det bland annat förekommer sondmatning.
Vi söker dig som vill jobba på timmar innan sommaren och ha en schemarad under pojkens sommarlov. Till hösten finns chans till att jobba på timmar och möjligtvis även en schemarad. Arbetspassen är förlagda dygnet runt under ledighet och under skolveckorna är passen förlagda till eftermiddag/kvälll/vaken natt. Antingen jobbar man dag/kväll eller natt. Vi kommer tillsammans fram till hur vi får till ett fungerande schema.
Innan anställning kommer vi vilja se ett utdrag ur belastningsregistret som du redan nu kan beställa antingen via post eller till Kivra.
Intervjuerna sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Företagsinformation
Move & Walk Sverige AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), https://movewalk.tidvis.se/lediga_tjanster
Lillhagsparken 8 (visa karta
)
422 50 HISINGS BACKA Arbetsplats
Move and Walk Sverige AB Kontakt
Kund- & assistentansvarig
Emma Karlsson emma.karlsson@movewalk.se 076-1301383 Jobbnummer
9876332