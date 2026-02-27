Personlig assistent till 8-årig flicka i Sävedalen
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-02-27
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
En 8-årig multifunktionsnedsatt flicka är på jakt efter hjärtlig, busig och uthållig personlig assistent som vill följa med på nya äventyr.
Flickan har behov av assistans dygnet runt (vaket) och behöver hjälp med det mesta såsom blöjbytan, matsituationer (manuell sondmatning), tillsyn p.g.a. epilepsi och kräkproblematik m.m
Behovet är störst kvällspass 14:30-20:30
Arbetsuppgifterna är sedvanliga uppgifter inom personlig assistans:
• Hjälp med matsituationer
• Ledsagning
• Personlig hygien
• Bus och lek
• Följa med på aktiviteter
Du bör vara rökfri!
Du som söker bör vara en glad och humoristisk person med glimten i ögat. Tidigare erfarenhet av personlig assistans eller andra vård- och omsorgsyrken är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt personlighet och attityd för att fungera bra tillsammans med kunden. Du bör vara lyhörd, flexibel och ansvarstagande som person. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9768092