Personlig assistent till 70-årig finsk man
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vi söker dig som är flexibel, ansvarsfull, god fysisk förmåga och hjärtat på rätt ställe,
Uppdraget gäller att hjälpa en 70-årig man i sin vardag. Assistansen utförs till största delen i hans hem i Angered. Du behöver kunna jobba dygn med sovande jour både vardagar och helger. Schemat är ett rullande fyraveckorsschema. Tjänsten är på ca 80 % men under sommaren och över julen så kan det minska något.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet och det är meriterande om du jobbat som personlig assistent tidigare. Viktigt är att du talar flytande finska. Välkommen med din ansökan.
