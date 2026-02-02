Personlig assistent till 64-årig man.

Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad
2026-02-02


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening i Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Hässleholm, Östra Göinge eller i hela Sverige

Jag är en 64-årig man som sitter i rullstol, som kommer från Kroatien och söker dig pigga, glada, pålitliga personliga assistent.
Jag är begränsad i min rörelseförmåga och därför kommer du att få hjälpa mig i min vardag. Allt från förflyttning till att brygga mitt kaffe. Vara mina armar och ben.
Jag är rökare och har hund så du får inte vara allergiskt.
Passen är fördelade i dagspass, kvällspass och sovande jour.
Söker timvikarier
Arbetsplatsen ligger i Färlöv i Kristianstad.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jannice.snok@gmail.com

Arbetsgivare
Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Fören, https://snok.nu/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening

Jobbnummer
9717958

Prenumerera på jobb från Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening: