Personlig assistent till 64-årig man.
Jag är en 64-årig man som sitter i rullstol, som kommer från Kroatien och söker dig pigga, glada, pålitliga personliga assistent.
Jag är begränsad i min rörelseförmåga och därför kommer du att få hjälpa mig i min vardag. Allt från förflyttning till att brygga mitt kaffe. Vara mina armar och ben.
Jag är rökare och har hund så du får inte vara allergiskt.
Passen är fördelade i dagspass, kvällspass och sovande jour.
Söker timvikarier
