Personlig assistent till 62 årig kvinna i Vällingby onsdagar
2025-09-17
Jag är en kvinna på 62 år som bor tillsammans med min man i en lägenhet i Vällingby, nära Råcksta tunnelbanestation. Just nu håller jag på att bygga upp mitt första assistansteam, då jag inte haft personlig assistans tidigare. Jag söker därför en trygg och engagerad assistent som kan arbeta 9 timmar på onsdagar och eventuellt extra vid behov.
På min fritid tycker jag om att ta promenader, och jag följer ett träningsprogram som jag gör flera gånger i veckan. Jag använder rullstol och behöver hjälp med det mesta i min vardag, både personlig omvårdnad och hushållssysslor.
Jag söker dig som är lugn, ansvarsfull och tycker om att samarbeta. Det är viktigt att du behärskar svenska i tal, då det är mitt språk för kommunikation.
Det är meriterande om du har erfarenhet från vården, men för mig är personkemi och gemensamma intressen minst lika viktiga. Jag vill känna mig trygg med dig, och att vi kan ha det trevligt tillsammans i vardagen.
Vissa timmar om dagen har jag dubbel assistans, vilket innebär att du kommer att arbeta tillsammans med en annan assistent.
Tjänsten tillsätts omgående, Välkommen med din ansökan redan idag!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
