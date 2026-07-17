Personlig assistent till 6-årig kille i Uddevalla
Ao Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uddevalla
2026-07-17
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, Trollhättan
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eller i hela Sverige
Nu söker vi personliga assistenter till vår kund i Uddevalla. Vi söker dig som vill jobba enligt schema cirka 80%. Arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt (vaken och jour) både vardagar och helger. Kunden bor tillsammans med sin familj och går i förskola en del av dagen där du som assistent följer med och är ett stöd för honom.
Du bör ha jobbat inom personlig assistans, men det är inget krav. Det är personkemin mellan dig och vår kund som är det allra viktigaste och som kommer att stå i centrum vid rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: jennie_my_m@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6-årig kille i Uddevalla". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AO Assistans AB
(org.nr 556908-8148), https://aoassistans.se/ Arbetsplats
AO Assistans Jobbnummer
10005800