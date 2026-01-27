Personlig assistent till 6-årig flicka
2026-01-27
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Vi söker nu en personlig assistent till ett barn i 6-års åldern.
Vi söker nu en personlig assistent till ett barn i 6-års åldern.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen och arbetsuppgifterna består av att hjälpa till med alldaglig träning, sondmatning, basala hygienrutiner samt att göra det möjligt för barnet att delta i olika aktiviteter bl.a vistelse på skola och interaktion med andra barn. Din uppgift är att hjälpa barnet till att känna närhet, trygghet och omtanke i sin hemmamiljö. Arbetet utgår från ett pedagogiskt och motiverande förhållningssätt och sker i nära samarbete med familjen och övrig personal.
Du kommer att ingå i ett team om sex assistenter men under ditt arbetspass arbetar du ensam. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg med en sysselsättningsgrad på cirka 80-100%.
Hund finns i hemmet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har god fysik samt är genuint intresserad av att arbeta med barn, har ett medicinskt intresse samt en vilja av att lära in nytt vid förändringar.
Personlig lämplighet är viktigt i arbetet. Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig, lyhörd och flexibel samt har ett väldigt högt kvalitetsansvar i allt du gör. Ditt bemötande behöver präglas av respekt för den enskildes behov och familjens behov av egen integritet.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att kunna förstå instruktioner fullt ut gällande den medicinska utrustningen du kommer att sköta, och för att kunna utföra vårddokumentation på ett korrekt sätt.
Vi tror att vi söker dig som är utbildad barnskötare, undersköterska eller har annan utbildning med inriktning omsorg eller socialt arbete. Erfarenhet av omsorgsarbete eller socialt arbete är meriterande. Du ska ha fyllt 18 år.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav och ska lämnas innan tjänsten påbörjas.
Välkommen med din ansökan
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
