Personlig assistent till 43 årig man i Åtvidaberg
2026-01-23
Jag är en 43-årig man med en hög ryggmärgsskada. Detta innebär att jag är förlamad från nacken och har ventilatorstöd för min andning. Jag är
tracheostomerad och får mina mediciner och vätska via PEG. Jag kommunicerar via nickningar/skakningar på huvudet, samt mimar eller talar
med Leakspeech. Jag har även en ögonstyrd dator med text-till-tal funktion, och en fästmö som kan tolka.
Jag söker efter ett härligt gäng assistenter, som kan hjälpa mig med mina vardagliga bestyr, hygien samt träning. Jag har dubbelassistans dygnet runt.
Jag lever tillsammans med min fästmö och vår Amerikanska bulldog, så du kan inte vara pälsdjursallergiker eller hundrädd.
Jag söker dig som har ett stort hjärta, utbildning inom vård och omsorg, som är stresstålig och viktigast - har humor. Ett gott skratt förlänger livet! Du bör
ha lite skinn på näsan, och våga ta för dig.
Att arbeta som personlig assistent hos mig innebär ett stort ansvar - både medicinskt, fysiskt och socialt. För att vi båda ska känna oss trygga kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning. Så ansöker du
