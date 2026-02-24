Personlig Assistent till 35 årig man i Lund
2026-02-24
Vi söker en lyhörd, flexibel och noggrann personlig assistent till 35 årig man i Lund. Du har erfarenhet av arbeten som personlig assistent eller tidigare erfarenhet av arbete inom omsorgen. Du söker dig till en välfungerande mindre arbetsplats med teamkänsla där arbetsgruppen ger och får mycket glädje och energi. Du uppskattar månatliga arbetsplatsmöten som du självklart deltar i. Din uppgift är att assistera brukaren främst i dennes hem men även på daglig verksamhet och utflykter. I brukarens hem finns det också en mindre, snäll hund. Brukarens familj bor nära och är aktiva i brukarens vardag. Du har erfarenhet av icke verbalt tal, epilepsi och att på delegation dela och ge medicin. I tjänsten ingår att hjälpa brukaren med utflykter, daglig verksamet på deltid, daglig hygien, matlagning, klädvård och ta ansvar för brukarens hemmiljö. Du kan arbeta både självständigt och i grupp. Arbetstiderna är dag, kväll, natt (vaken) och helg med ett rullande fyra veckors arbetschema. Körkort är en merit. Brukaren har flerfunktionsvariation med epilepsi som huvudfunktionsvariation. Brukaren har medfödd hjärnskada. Det är viktigt för brukaren att du har en varm medmänsklig inställning till uppdraget. Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: johan@familjeterapeuterna.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Familjeterapeuterna Syd AB
(org.nr 556914-8686) Arbetsplats
Tornabäckens Assistans AB Jobbnummer
9761600