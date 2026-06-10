Personlig assistent till 30 årig kille - sommarvikarie
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2026-06-10
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, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi personliga assistenter till kille i 30-års åldern boendes i Halmstad. Han har epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning och har assistans dygnet runt. Han tillbringar den mesta tiden i sitt hem och du ska kunna assistera honom i sin vardag samt med de dagliga sysslorna i hemmet. Då det är dubbelassistans några timmar om dagen, ska du vara bekväm med att arbeta i grupp samt ensam.
Arbetspassen är förlagda under dag, kväll, samt helger.
Du som söker känner ett genuint engagemang för att arbeta med människor och arbetar för att den assistansberättigade ska uppnå högsta livskvalité. Du trivs med att ha ett arbete där personlig mognad, ansvarsfullhet och flexibilitet uppskattas. Du ska känna dig bekväm med att jobba nära anhöriga då den assistansberättigade bor med sin familj.
Kunskaper inom epilepsi är meriterande, men inget krav då du kommer få lång upplärning på plats.
Vid eventuella frågor om tjänsten, kontakta Linnea Bengtsson på mejladress linnea.bengtsson@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9957792