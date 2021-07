Personlig assistent till 3-årig superhjältinna i Ljungby - God Assistans i Mitt AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Markaryd

God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Markaryd2021-07-07God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Härlig och tålmodig superhjältinna på 3 år söker en personlig assistent på ca 70%. Flickan har kognitiva- och motoriska svårigheter, epilepsi, intellektuell funktionsnedsättning och i behov av vårdande insatser dagligen. Vi söker en assistent till hennes team och som kan vara hennes "Lucky Luke" dvs snabbare än sin egen skugga och fungera som hennes förlängda armar och ben samt skyddsnät i vardagen.Flickan bor tillsammans med mamma och pappa samt storebror i ett hus i centrala Ljungby. Aktiv familj som gärna spenderar mycket tid ute och i den bästa av världar tar man el-lådcykeln med tillhörande släp på äventyr till parken, badet eller kiosken. Eller går ut på promenader med rullstolen.En vanlig arbetsdag innebär arbetsuppgifter så som sondmatning, andningshjälp, medicinering, hygien, förflyttning, träning i olika former och däremellan en portion bus för att hålla humöret och kämpaglöden uppe. Arbetet omfattar både dag, kväll och helg enligt ett rullande schema. Mitt i veckan är arbetspassen förlagda till antingen 07.00-15.00 eller 15.00-21.00. På helgen är passen länge men alltid med start 07.00.Du skall vara en lugn och trygg person med glimten i ögat och hjärtat på rätt ställe. Vara noggrann, uppmärksam och flexibel för att lycks bra i denna roll. Det är meriterade om du har en bakgrund inom vård och omsorg och kanske arbetat som personlig assistent tidigare eller undersköterska i någon form. Du har ett par års erfarenhet inom något av dessa områden.Träning i olika former är en viktig del av vardagen, så ett stort tålamod och god fysik är en förutsättning för att klara av tjänsten. Rökfri är ett krav! Bor du inte i närheten är det krav på körkort och bil så du kan ta dig till arbetsplatsen då kollektivtrafiken inte är optimal.Vi har kollektivavtal via KFS/Sobona, individuell lönesättning och friskvårdsbidrag. Kontinuerlig utbildning är något vi strävar efter. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta kim.hedlund@godassistans.se Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt HVB-hem från polisen, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare2021-07-07Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-08-06God Assistans i Mitt AB5851994