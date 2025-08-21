Personlig assistent till 3,5 åring sökes
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2025-08-21
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Sundbyberg
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent till en pojke på 3,5 år med CP-skada och andningsbesvär?
Som assistent ansvarar du för andningsövervakning, sondmatning och medicinering såväl som att vara en trygg punkt i pojkens utforskande av omvärlden.
Det är viktigt att du är ansvarsfull, kan ta egna initiativ och följa de rutiner som finns för hans vård och omsorg. Du ska vara medveten om att han är en del av familjen och att du kommer arbeta nära hela familjen.
Vi söker dig som vill möjliggöra brukarens vardag.
Lediga tjänster
Dag i hemmet och på förskolan - du ansvarar för övervakning av andningen, sondmatning och medicinering såväl som stöttning i motorik och att möjliggöra lek och de aktiviteter som han vill delta i.
Alla pass är både vardagar och helger.
Brukaren bor i Kallhäll, och dina arbetspass börjar och slutar i hemmet. Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med barn
• Flytande i svenska
• Rökfri
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Timlön Sem ers, ob, friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9470115