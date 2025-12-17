Personlig assistent till 25-årig man i Vålberg
Personlig assistans är ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och leva ett självständigt liv.
Målet med insatsen är att individen ska kunna leva ett liv som andra. Den personliga assistansen utgår från individens behov och kan därför se väldigt olika ut i praktiken.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hos den här omsorgstagaren kommer du att spela en viktig roll i vardagen, i hemmet och på fritiden. Omsorgstagaren behöver fysiskt stöd och hjälp i sin vardag med exempelvis hushållssysslor, personlig omvårdnad samt att följa med och utföra aktiviteter. Omsorgstagaren använder rullstol för att förflytta sig och arbetet innebär därför hjälp med förflyttningar och lyft.
Fritiden är viktig och det är en man som gillar att vara ute, träna och hitta på saker utanför hemmet. Han är intresserad av data och bilar. I uppdraget ingår också att utföra medicinska egenvårdsinsatser.
Du arbetar nära omsorgstagaren i dennes hemmiljö. Arbetet innebär ensamarbete då det oftast är enkel assistans utom viss tid på dygnet där du arbetar tillsammans med en kollega.
Det är oregelbunden arbetstid och kan innebära både dag/kväll/vaken natt och varannan helg.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har arbetat inom personlig assistans tidigare och är van vid att arbeta nära en person under hela dagen. Det är även en fördel om du tidigare har utfört medicinska insatser och har vana av förflyttningar.
Då arbetet bitvis är fysiskt tungt behöver du ha god fysik. I hemmet finns hund och katt vilket innebär att du inte kan vara pälsdjursallergiker eller rädd för djur.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg, lugn och lyhörd, både i din person och i ditt bemötande.
Du ska kunna behärska svenska språket väl i både tal och skrift. Eftersom du kommer att arbeta i nära kontakt med omsorgstagaren i dennes hem, lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och personkemi.
Innan anställning begär vi utdrag ur polisens belastningsregister (egna uppgifter samt barn med funktionsnedsättning), i enlighet med våra rutiner. Begär gärna ut dessa i samband med att du skickar in din ansökan.
Då det är viktigt att samarbetet mellan omsorgstagaren och den personliga assistenten fungerar är anställningen en visstidsanställning på en månad med möjlighet till förlängning.
Urvalet sker löpande, skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
