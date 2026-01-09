Personlig assistent till 25 årig kille - sommarvikarie
2026-01-09
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Nu söker vi personliga assistenter till kille i 25-års åldern boendes i Halmstad. Han har epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning och har assistans dygnet runt. Han tillbringar den mesta tiden i sitt hem och du ska kunna assistera honom i sin vardag samt med de dagliga sysslorna i hemmet. Då det är dubbelassistans några timmar om dagen, ska du vara bekväm med att arbeta i grupp samt ensam.
Arbetspassen är förlagda under dag, kväll, samt helger. Vi söker dig som vill jobba som sommarvikarie under perioden vecka 27-30 med chans till fler pass.
Du som söker känner ett genuint engagemang för att arbeta med människor och arbetar för att den assistansberättigade ska uppnå högsta livskvalité. Du trivs med att ha ett arbete där personlig mognad, ansvarsfullhet och flexibilitet uppskattas. Du ska känna dig bekväm med att jobba nära anhöriga då den assistansberättigade bor med sin familj.
Kunskaper inom epilepsi är meriterande, men inget krav då du kommer få lång upplärning på plats.
Har du några frågor om tjänsten får du gärna kontakta Matilda på matilda.borven@handihand.se
