Personlig assistent till 21-årig kille, Falkenberg
2026-04-27
Jag lever ett lugnt och stillsamt liv i ett hem nära naturen. Tycker om att titta i böcker, använda min surfplatta, äta och prata om god mat och fika. På sommaren njuter jag extra av att gunga i min hammock.
Jag söker efter en lugn, trygg och omsorgsfull person som ska hjälpa mig i mitt hem. Det viktigaste med dig är att du har ett stort varmt hjärta och ett respektfullt bemötande.
För att du ska kunna axla rollen som min personiliga assistent bör du ha kunskap av autism.
Sort plus om du även har kunskap om epilepsi.
Kommunikation är en viktig del av arbetet, därför behöver du kunna prata och förstå svenska väl. Arbetsplatsen är rökfri.
Körkort är ett krav.
Arbetstider: Dag/kväll/natt. Arbete minst varannan helg lördag eller söndags pass.
Tjänst: Ca 30 timmar/veckan även extra vid behov.
Tillträde: Betald introduktion kan starta enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
