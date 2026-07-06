Personlig assistent till 20-årig man (Vikariat)
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2026-07-06
, Eksjö
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, Sävsjö
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team!
Vår kund är en 20-årig man som bor med sina föräldrar i ett hus i Nässjö. På vardagarna jobbar han heltid och du som assistent följer med honom till arbetet.
Kund sitter i rullstol och som personlig assistent kommer dina främsta arbetsuppgifter att vara förflyttningar, personlig hygien, handräckning, stöd vid matlagning, hushållsarbete samt följa med på aktiviteter.
Vem söker vi
Vi söker dig, man mellan 20-30 år, som är engagerad, respektfull och lyhörd. Då kund har ett stort intresse för idrott och datorer så ser vi gärna att du delar dessa intressen.
För att bli aktuell för tjänsten behöver du:
Vara rökfri
Ha körkort
Vara flexibel
Tåla pälsdjur då hund finns i hemmet.
Tala tydlig svenska, förstå det svenska språket och hantera det svenska språket i skrift då journalföring är en av arbetsuppgifterna.
Ha erfarenhet av vård och omsorg (meriterande men inget krav)
Fördelar med att jobba på Frösunda
• Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
• Möjlighet att jobba heltid, deltid eller som timvikarie
• Introduktionsutbildning och möjlighet till kundspecifika utbildningar
• Närvarande verksamhetschef
• Friskvårdsbidrag
• Medarbetaraktiviteter
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
För att bli aktuell för tjänsten behöver du uppge 2 referenser.
För att bli aktuell för tjänsten krävs också ett utdrag från belastningsregistret. Du hämtar ditt belastningsregister här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Anställningsform: Vikariat 2026-08-16 - 2027-06-13
Omfattning: Cirka 50%
Arbetstid: Främst dagtid vardagar. Helgarbete och kvällar kan förekomma
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag (2026-07-20)
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
John Gustafsson, Verksamhetschef
010-130 39 77
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025910-2088526". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Rådhusgatan 29 (visa karta
)
571 31 NÄSSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9994532